Красноярец наворовал из магазинов кукол, одежды и элитного алкоголя на 745 тысяч (видео)

«Криминальный вояж начался с детского отдела, откуда злоумышленник незаметно вынес четыре куклы общей стоимостью порядка 18 тысяч рублей. В спортивных бутиках он действовал по иной схеме: брал понравившуюся одежду в примерочную, где избавлялся от противокражных магнитных клипс, а затем надевал вещи под основной гардероб и спокойно покидал зал, минуя кассовую зону. Также молодой человек оказался причастен к хищениям дорогостоящего алкоголя, цена которого достигала 13 тысяч рублей за одну бутылку».