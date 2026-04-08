Красноярец наворовал из магазинов кукол, одежды и элитного алкоголя на 745 тысяч (видео)

24-летнего жителя Красноярска будут судить по обвинению в совершении 13 краж из магазинов города.
Полицейские установили, что с марта по май 2025 года фигурант регулярно посещал различные торговые точки с целью наживы:
«Криминальный вояж начался с детского отдела, откуда злоумышленник незаметно вынес четыре куклы общей стоимостью порядка 18 тысяч рублей. В спортивных бутиках он действовал по иной схеме: брал понравившуюся одежду в примерочную, где избавлялся от противокражных магнитных клипс, а затем надевал вещи под основной гардероб и спокойно покидал зал, минуя кассовую зону. Также молодой человек оказался причастен к хищениям дорогостоящего алкоголя, цена которого достигала 13 тысяч рублей за одну бутылку».
Общая сумма причиненного ущерба составила 745 тысяч рублей. Весь наворованный ассортимент злоумышленник сбывал случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.
В отношении ранее судимого за имущественные преступления красноярца возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», по которой грозит лишение свободы на срок до двух лет. До оглашения приговора он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
