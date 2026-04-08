Ученые осмотрели озера Увильды и Тургояк с помощью подводного дрона

Исследователи отправили беспилотный аппарат под лед озер Увильды и Тургояк в Челябинской области.
Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, с помощью дрона не только осмотрели глубины, но и собрали данные о концентрации в воде кислорода и углекислого газа, наличии загрязнений.
Оказалось, что содержание кислорода в толще воды очень высокое, а углекислого газа датчики вообще не обнаружили. Это означает, что в обоих озерах хороший аэробный режим, и обитающей там рыбе не грозит замор.
Кроме того, дрон нашел множество живых организмов в донных отложениях. А еще ученые измерили температуру на 30-метровой глубине. Выяснилось, что в придонном слое Тургояка температура воды колеблется меньше, чем в Увильдах.