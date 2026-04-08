Суд отклонил жалобу на конфискацию 36 млн рублей из-за контрабанды морских ежей

Приморский краевой суд отклонил жалобу жителя Сахалина на приговор за контрабанду живых морских ежей. Ранее суд решил, что он должен выплатить штраф в 400 тысяч рублей с конфискацией более 36 миллионов рублей в доход государства.
«Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока, которым 57-летний житель Сахалина осужден по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду водных биологических ресурсов», — информирует пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Сообщается, что мужчина регулярно занижал стоимость ежей, когда декларировал их на таможне во Владивостоке.
