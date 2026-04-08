Тарабрин: передача химикатов Киеву может указывать на подготовку провокации

Посол РФ Тарабрин заявил, что Украина может готовить провокацию с применением опасных химикатов, которые завозятся наёмниками и спецслужбами Запада.

Источник: Аргументы и факты

Передача киевскому режиму токсичных химикатов и средств защиты от опасных веществ может свидетельствовать о том, что Украина готовится к осуществлению масштабной провокации в зоне специальной военной операции, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Амстердаме Владимир Тарабрин.

По словам дипломата, российская сторона не раз обращала внимание, что украинской стороне поставляются токсичные вещества, прекурсоры и химические боеприпасы зарубежного производства. Тарабрин отметил, что их завозят иностранные наёмники ВСУ и спецслужбы стран Запада.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО», — сказал постпред, которого цитируют «Известия».

Напомним, в октябре 2025 года Владимир Тарабрин заявлял, что в населённом пункте Ильинка в ДНР в мае 2025 года российская сторона обнаружила комплекты самодельных взрывных устройств со смесью токсичных химикатов. Эту информацию передали представителям ОЗХО. Дипломат добавил, что Запад игнорирует факты применения химического оружия военными ВСУ и существование на Украине сети лабораторий по производству токсичных веществ.

ОЗХО: организация, которая контролирует химическое оружие во всем мире
ОЗХО — одна из ключевых международных организаций, отвечающих за контроль над химическим оружием и предотвращение его распространения. Сегодня она объединяет большинство стран мира и участвует в расследованиях, инспекциях и международных проверках. В этом материале — основные сведения об ОЗХО, ее структуре, задачах и значении.
Читать дальше