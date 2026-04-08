В Омской области вводят особый режим

Сухая трава, прошлогодняя листва и неосторожное обращение с огнём ежегодно превращают леса, поля и улицы частного сектора в зону риска.
Чтобы предотвратить беду, власти готовятся ввести особый противопожарный режим. Что это значит для омичей и какова цена беспечности, рассказали сотрудники МЧС России и администрации города Омска.
Человеческая жизнь бесценна.
Оперативная обстановка в регионе остаётся тревожной, но контролируемой. По данным, которые привёл заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов, на территории области уже зарегистрировано 650 пожаров.
Хотя статистика демонстрирует незначительное снижение общего числа погибших — 32 человека в этом году (на двух меньше, чем в прошлом году за этот же период). Среди жертв огня есть дети, а всего травмирован 31 человек.
4 апреля на территории Омской области (в первую очередь в южной и центральной зонах) стартовал весенне-летний пожароопасный сезон. Патрулирование садоводческих товариществ и частных домовладений уже организовано, причём инспекторы используют беспилотные авиационные системы, а также данные космических спутников.
"Мы создаём минерализованные полосы, чтобы остановить распространение пламени. Таких полос по периметру города уже 60 километров и ещё 137 километров — вдоль лесных насаждений. Мы регулярно выходим в рейды вместе с сотрудниками.
КТОСов и центров соцобеспечения, посещаем учреждения, садоводческие товарищества. А ещё мы активно используем городское пространство: наши видеоролики проигрывают на мониторах по всему городу и в общественном транспорте", — рассказал заместитель директора департамента общественной безопасности администрации города Омска Артём Широкорад.
Без шашлыков.
Для омичей будут действовать жёсткие правила. Как пояснил Дмитрий Скворцов, сейчас правительство Омской области рассматривает соответствующий проект постановления. Ожидается, что особый противопожарный режим будет введён на территории южных и центральных районов, включая город Омск, в промежутке с 7 по 10 апреля. Для северных районов режим может начать действовать с
Категорически запрещено в этот период любое использование открытого огня. Это касается не только сжигания мусора на огородах, но и приготовления пищи на кострах или мангалах, если это не предусмотрено специальными изолированными конструкциями (жаровнями) на частных подворьях с соблюдением всех норм. Нельзя сжигать сухую траву и использовать любые горючие материалы.
«Я призываю всех граждан провести уборку сухой травы прямо сейчас, пока режим не ввели. Пожар проще предотвратить, чем потушить и потом платить за его последствия», — обратился к омичам представитель МЧС России.
Если инспекторы выявят зарастание участка сухостоем до введения режима, владельцу сначала дадут время устранить нарушение. Но как только особый режим вступит в силу, разговор будет коротким — сразу штраф.
Предупреждения не будет.
В условиях особого противопожарного режима правилами игры становится не увещевание, а уголовная и административная ответственность. Послаблений и предупреждений для нарушителей не предусмотрено.
Однако административная ответственность — это далеко не самый страшный исход. Если в результате поджога травы огонь перекинется на постройки, уничтожит имущество или причинит вред здоровью людей, наступает уголовная ответственность. Более того, за уничтожение плодородного слоя почвы (а это неизбежно при пале травы) министерство природных ресурсов подаёт гражданские иски о возмещении ущерба.
«В прошлые годы минприроды выходило с миллионными исками к нашим гражданам именно за выжигание сухой растительности. И эти иски были удовлетворены», — привёл наглядный пример Дмитрий Скворцов. Только в прошлом году к административной ответственности за подобные нарушения привлекли около 80 человек.