В Норильске при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Норильске при пожаре в многоквартирном доме на улице Комсомольской погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по краю.
Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 5 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы спецтехники и 13 сотрудников МЧС.
В загоревшейся квартире звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина и обнаружена погибшая женщина. Огонь повредил домашние вещи и мебель.
Причину случившегося в настоящее время устанавливает оперативно-следственная группа.
