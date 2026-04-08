Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Норильске при пожаре в многоквартирном доме на улице Комсомольской погибла женщина.

В Норильске при пожаре в многоквартирном доме на улице Комсомольской погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по краю.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 5 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы спецтехники и 13 сотрудников МЧС.

В загоревшейся квартире звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина и обнаружена погибшая женщина. Огонь повредил домашние вещи и мебель.

Причину случившегося в настоящее время устанавливает оперативно-следственная группа.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.