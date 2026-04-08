Прокуратура выявила серьезные нарушения в работе скорой помощи в Новосибирске

Прокуратура выявила серьезные нарушения в работе службы скорой помощи в Новосибирской области и внесла представление заместителю губернатора Константину Хальзову. Об этом сообщает надзорное ведомство по итогам проверки.
По данным прокуратуры, в отдельных районах Новосибирска более 80 человек ожидали приезда бригад свыше восьми часов. В ряде случаев пациенты не дождались помощи и были вынуждены самостоятельно добираться до медицинских учреждений.
Проверка также показала проблемы с техническим состоянием транспорта. В одном из сельских районов использовался реанимобиль с крайне высоким износом.
Кроме того, выявлена нехватка лекарств и медицинских изделий в бригадах скорой помощи.
Проверка была организована по поручению прокурора области Александра Бучмана после жалоб жителей, поступивших на личных приемах.
В прокуратуре сообщили, что контроль за устранением нарушений продолжается.
