Исполнители теракта в «Крокусе» изначально хотели атаковать башню «Москвы-Сити»

Первоначальной целью нападения у исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и их зарубежных кураторов рассматривалась одна из башен делового центра «Москвы-Сити», однако боевики сочли здание неподходящей целью, выбрав концертный зал в Красногорске. Об этом в среду, 8 апреля, ТАСС сообщил участник судебного процесса.