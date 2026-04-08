Исполнители теракта в «Крокусе» изначально хотели атаковать башню «Москвы-Сити»

Первоначальной целью нападения у исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и их зарубежных кураторов рассматривалась одна из башен делового центра «Москвы-Сити», однако боевики сочли здание неподходящей целью, выбрав концертный зал в Красногорске. Об этом в среду, 8 апреля, ТАСС сообщил участник судебного процесса.
— Им было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания «Москвы-Сити» для оценки, но они посчитали его неподходящим, — рассказал собеседник агентства.
Позже куратор указал исполнителям в качестве цели концертный зал «Крокуса», передает ТАСС.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. В результате теракта погибли 149 человек.
Приговор по делу о теракте в «Крокусе» вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам.