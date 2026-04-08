Более 319 тысяч жителей Ростовской области живут за чертой бедности

Число жителей Ростовской области с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2025 года составило более 319 тысяч человек. Согласно свежим данным Росстата, это 7,7% от всего населения региона.
Несмотря на то, что по сравнению с 2024 годом количество малоимущих незначительно выросло, — тогда их было около 318 тысяч, в долгосрочной перспективе наблюдается уверенный позитивный тренд. Для сравнения: в 2023 году за чертой бедности находилось 9,6% жителей, а в 2020 году этот показатель был на уровне 10%, — почти 546 тысяч человек.
Тем не менее, вопрос низких доходов населения остается актуальным, так как значительная часть жителей Дона все еще относится к категории социально уязвимых.
