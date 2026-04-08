Сотрудник Богучанской ГЭС вошел в Экспертный совет премии «Серебряный Лучник»

В Москве состоялась национальная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник»*, объединившая экспертов отрасли, представителей бизнеса, государства и некоммерческих организаций.
В составе Экспертного совета премии выступила начальник Отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина. Привлечение к оценке проектов стало продолжением системной деятельности по продвижению коммуникационных инициатив предприятия на профессиональных площадках. Ранее проекты станции были представлены в профильных конкурсах, что позволяет сопоставлять собственные практики с отраслевыми подходами, учитывать актуальные тенденции и совершенствовать коммуникационную деятельность компании.
«Работа в Экспертном совете дает возможность анализировать лучшие практики в сфере коммуникаций. На участниках совета, объединившего ведущих специалистов в области связей с общественностью, лежит большая ответственность, поскольку его оценки в итоге влияют на развитие всей отрасли. Особенно важно было рассмотреть проекты в номинациях “Событийные коммуникации” и “Внутрикорпоративные коммуникации”, ведь это именно те направления, с которыми мы работаем активнее всего», — отметила Ирина Нагибина.
В конкурсе на соискание премии могут участвовать авторы и авторские коллективы, агентства, некоммерческие фонды и организации, профильные службы и департаменты по связям с общественностью государственных, общественных организаций и коммерческих предприятий. Голосование членов Экспертного совета проходило в два этапа: дистанционный завершился в первой половине марта, а очный, определивший финалистов и победителей по итогам открытых презентаций, состоялся 1−2 апреля.
Список номинаций премии ежегодно обновляется, за все время работы на рассмотрение жюри было представлено более 8 тысяч проектов. В 2026 году участникам было предложено 20 номинаций, в том числе «Просветительские и образовательные проекты», «Коммуникации для культурных инициатив и коллабораций», «Коммуникации для новой России» и другие. Присуждены престижные награды в номинациях «Мастер» и «Персона».
*Национальная премия «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году и является старейшей премией в сфере коммуникаций, ежегодно собирающей представителей бизнеса, государства и НКО для обсуждения лучших коммуникационных проектов и общественно значимых инициатив. Победителями премии становятся коллективы, которые формируют профессиональную повестку и служат ориентиром для разработки новых коммуникационных программ. «Серебряный Лучник» опирается на развитую региональную сеть конкурсов, обеспечивая участие проектов и экспертов со всей страны на национальном уровне.