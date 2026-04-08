Перемирие действует не для всех: Израиль уточнил детали соглашения США и Ирана

Перемирие США и Ирана не распространяется на Ливан. Информацию опубликовала The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Издание также уточнило, что Израиль одобряет решение президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану.