Перемирие действует не для всех: Израиль уточнил детали соглашения США и Ирана

Нетаньяху: Двухнедельное перемирие США и Ирана не распространяется на Ливан.

Источник: Комсомольская правда

Перемирие США и Ирана не распространяется на Ливан. Информацию опубликовала The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Издание также уточнило, что Израиль одобряет решение президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану.

«Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном [Ормузского] пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона», — следует сообщение.

Телеканал CNN также информировал, что Тель-Авив присоединится к прекращению огня с Ираном.

8 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Первый раунд переговоров США и Ирана пройдет 10 апреля в Исламабаде, американскую сторону будут представлять Джей Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.