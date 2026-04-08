Гендиректор «Смешариков»: российская анимация способна преодолеть любые вызовы

— Это уже происходит. Мы внедряем решения точечно, встраивая их в существующий производственный план как инструмент помощи художнику, а не замену всей системы. Сейчас ИИ действительно хорошо справляется с генерацией и, что особенно важно, с редактированием визуального контента — это позволяет нам существенно ускорять процессы, иногда экономя недели на этапе препродакшена. При этом я довольно скептически отношусь к идее полностью сгенерированной анимации. То, что сейчас в большом количестве появляется в интернете, часто выглядит сыро и плохо управляется с точки зрения художественного результата. На мой взгляд, у этих технологий есть огромный потенциал, но важно использовать их осознанно — как инструмент, а не как самоцель.