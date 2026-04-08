В Перми на месяц объявят борьбу с крысами и мышами

В Перми с 20 апреля по 20 мая проведут единовременную сплошную дератизацию. В санитарной обработке примут участие школы, детсады, дома культуры, дома под управлением УК и ТСЖ, производственные объекты. Дератизация необходима для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
Для дератизации применят сертифицированные препараты, разрешенные к применению и безопасные для людей и домашних животных. Мероприятие будет считаться эффективным, если крысы и мыши отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки.
В районных администрациях Перми откроют горячие линии. Пермяки смогут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах. Невыполнение дератизации повлечет к административной ответственности.
Телефоны горячих линий: Дзержинский район — 246−55−42; Индустриальный район — 227−91−90, 227−94−14; Кировский район — 250−06−18, 250−06−19, 250−06−24; Ленинский район — 212−24−98; Мотовилихинский район — 260−46−04; Орджоникидзевский район — 263−54−01, 263−47−26, 263−53−52; Свердловский район- 244−17−97; Новые Ляды — 295−86−46, 295−85−82.