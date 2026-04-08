Медики Красноярского края будут ежемесячно получать компенсацию за аренду жилья

Инициаторами поправки стали депутаты Законодательного Собрания, представляющие северные территории. Председатель северного комитета парламента Людмила Магомедова отметила, что к ним часто поступают обращения из Арктической зоны с просьбой пересмотреть существующий порядок. Проблема состоит в том, что сейчас выплату делают ежеквартально, а плата за жилье вносится ежемесячно. Таким образом, например, норильчанам нужно найти в своем бюджете 120 тыс. рублей на оплату трех месяцев проживания и только потом получить компенсацию.