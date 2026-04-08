Медики Красноярского края будут ежемесячно получать компенсацию за аренду жилья

В Красноярском крае рассматривают проект изменений в закон о компенсации расходов на аренду жилья медицинским работникам.
Инициаторами поправки стали депутаты Законодательного Собрания, представляющие северные территории. Председатель северного комитета парламента Людмила Магомедова отметила, что к ним часто поступают обращения из Арктической зоны с просьбой пересмотреть существующий порядок. Проблема состоит в том, что сейчас выплату делают ежеквартально, а плата за жилье вносится ежемесячно. Таким образом, например, норильчанам нужно найти в своем бюджете 120 тыс. рублей на оплату трех месяцев проживания и только потом получить компенсацию.
Предлагаемые изменения позволят выплачивать компенсацию каждый месяц, снижая финансовую нагрузку на медицинских работников.
Илья Зайцев, председатель профильного комитета, отметил, что «донастройка закона сделает меру поддержки более удобной и позволит успешно решать кадровый вопрос в медицинских учреждениях края, привлекать в отрасль специалистов. Время показало, что это действенный инструмент, который очень востребован медиками».
За два года компенсацию получили около 1600 медицинских работников, на эти цели из краевого бюджета выделено более 170 млн рублей.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии 16 апреля.