Неразгаданная тайна шести правил Глеба Жеглова: почему мы знаем только четыре

Каждый, кто хотя бы раз смотрел легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя» или читал роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», навсегда запомнил железобетонную или даже безжалостную логику сыщика МУРа. Глеб Жеглов — это не просто персонаж, это архетип советского оперативника, который живет по жесткому внутреннему кодексу. Мы до сих пор цитируем его знаменитую максиму: «Вор должен сидеть в тюрьме». Однако мало кто задумывался о странной детали. И в книге, и в телефильме сам Жеглов прямо заявляет, что его общение со свидетелями (потенциальными подозреваемыми) строится на шести правилах. Но читатель вместе со зрителем узнают только четыре. Куда делись еще два?..
В романе и фильме приведены только четыре правила: в чем подвох.
Сценарий культового фильма и оригинальный текст романа «Эра милосердия» в этом вопросе абсолютно синхронны. Глеб Жеглов в разговоре с Владимиром Шараповым доходчиво объясняет новичку азы сыскного ремесла. Он говорит, что при общении с людьми он руководствуется шестью собственными правилами. Далее следует перечисление, но после четвёртого пункта оно неожиданно прерывается. Последние два правила остаются недосказанными, так как сыщик засыпает. Авторы — братья Вайнеры — намеренно создали этот пробел. Давайте разберем четыре известных правила, а затем попробуем понять, почему пятое и шестое так и не прозвучали.
Первое правило Глеба Жеглова: чаще улыбайся.
Первое правило звучит неожиданно для сурового оперативника. Жеглов при общении со свидетелями ставит во главу угла улыбку. Он требует от Шарапова: когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Это не данность вежливости, а жесткий тактический прием. Сыщик, который не умеет нравиться людям, по мнению Жеглова, зря получает рабочую карточку. В романе Шарапов уточняет, стоит ли ему улыбаться, если он щербатый. Глеб Егорович успокаивает коллегу, отвечая, что это совсем не недостаток, а наоборот достоинство. Ведь щербинка создает ощущение простоватости, а значит, располагает к доверию еще сильнее. В этом и заключается суть первого правила — снижать защитные барьеры собеседника через визуальную доброжелательность и расслабленность.
Второе правило: умей слушать и подвинь человека к разговору о нем самом.
Второе правило напрямую вытекает из первого. Недостаточно просто улыбаться — нужно продемонстрировать умение слушать. Жеглов призывает активно «подвинуть» человека к разговору о нем самом. Речь идет о технике управляемого диалога, где оперативник лишь направляет, а говорит в основном свидетель. Чем больше человек рассказывает о своей жизни, тем сложнее ему врать на отвлеченные темы. Жеглов использует естественный нарциссизм каждого человека. Люди любят говорить о себе, своих успехах, болезнях или проблемах. Задача сыщика — не перебивать, поддакивать и направлять разговор в нужную ему сторону.
Третье правило: найди тему, которая близка и интересна собеседнику.
Когда Шарапов произносит «Ничего себе задачка», Жеглов раскрывает третий пункт. Он звучит как инструкция к действию: как можно скорее найди в разговоре тему, которая человеку близка и интересна. Это чистая прикладная психология. Не имеет значения, о чем идет речь — о рыбалке, воспитании детей, футболе или послевоенных трудностях с продуктами. Если задеть «болевую точку» интересов, свидетель перестает воспринимать оперативника как представителя власти. Он начинает видеть в нем собеседника, почти приятеля.
Четвертое правило: проявляй к человеку искренний интерес.
Это правило является кульминацией всей озвученной системы Жеглова. Многие путают его с третьим, но разница принципиальна. Четвертое правило требует от оперативника титанического усилия: «с первого мига проявляй к человеку искренний интерес — не показывай ему интерес, а старайся изо всех сил проникнуть в него». В тексте романа сказано: «Но, коли сможешь (“проникнуть” в человека — прим. “МК”), он тебе все расскажет». Именно здесь скрыта магия персонажа. Он не просто «вытрясает» сведения — он проживает короткую жизнь вместе со свидетелем. И после четвертого правила голос Жеглова начинает затухать, герой засыпает.
Почему Вайнеры скрыли два последних правила Жеглова.
Литературоведы и историки кино выдвинули две основных версии, почему авторы так и не раскрыли пятое и шестое правила. Первая версия — идеологическая. В позднесоветский период (роман вышел в 1975 году) было опасно прописывать полный моральный кодекс оперативного работника. Пятое и шестое правила могли касаться в том числе силового воздействия, которое точно находится за пределами установленного правого поля. Братья Вайнеры, будучи тонкими драматургами, понимали, что если сказать это вслух устами положительного героя, роман не пропустит цензура.
Вторая версия касается художественного замысла. Оставив два последних правила за кадром, Вайнеры превратили образ Жеглова в систему с открытым кодом. Каждый зритель или же читатель могут сами додумать эти два правила, что делает образ сыщика еще более сложным и живым. Молчание в этом случае, как показывают неутихающие споры, сработало куда мощнее, чем любая четкая формулировка.
Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза.