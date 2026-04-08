Неразгаданная тайна шести правил Глеба Жеглова: почему мы знаем только четыре

Каждый, кто хотя бы раз смотрел легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя» или читал роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», навсегда запомнил железобетонную или даже безжалостную логику сыщика МУРа. Глеб Жеглов — это не просто персонаж, это архетип советского оперативника, который живет по жесткому внутреннему кодексу. Мы до сих пор цитируем его знаменитую максиму: «Вор должен сидеть в тюрьме». Однако мало кто задумывался о странной детали. И в книге, и в телефильме сам Жеглов прямо заявляет, что его общение со свидетелями (потенциальными подозреваемыми) строится на шести правилах. Но читатель вместе со зрителем узнают только четыре. Куда делись еще два?..