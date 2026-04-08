В Дивееве рассказали о традициях украшения пасхальных куличей

В Серафимо-Дивеевском монастыре приступили к подготовке к празднику: куличи украшают двойным слоем глазури и съедобными цветами.

В Серафимо-Дивеевском женском монастыре поделились особенностями местной традиции подготовки к Светлому Христову Воскресению. Об этом сообщили в официальной группе обители в социальной сети «ВКонтакте», рассказав о правилах оформления праздничной выпечки.

Согласно монастырскому уставу, верхняя часть каждого кулича покрывается глазурью строго в два слоя. К финальному слою мастера добавляют цветочные кондитерские украшения — все элементы декора являются съедобными фабричными заготовками. Такой подход позволяет создать уникальный праздничный вид главного символа Пасхи.

Нарядные куличи традиционно станут главным украшением столов в монастырских трапезных. Также их преподнесут в дар священнослужителям, благодетелям и многочисленным гостям Дивеевской обители, которые приедут встречать праздник.

Ранее сообщалось, что нижегородцы продегустировали куриные яйца к Пасхе.