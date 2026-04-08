От +3 до +12, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 8 апреля будет пасмурной — с дождями и грозами — и не побалует теплом. К ночи по области ожидаются заморозки. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 8 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 5 — 10 м/с, днем его порывы достигнут 13 м/с. В ночь на 9 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Юго-западный и южный ветер задует со скоростью 5 — 10 м/с.
В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, днем в отдельных районах прогремит гроза. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся 12 — 14 м/с. В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах на землю осядет туман. Юго-западный и южный ветер сохранит скорость 5 — 10 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 8 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +10 — +12 градусов. В ночь на 9 апреля столбики термометров опустятся до +3 — +5 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +8 до +13 градусов, по югу и востоку до +17. В ночь на четверг ожидается от +1 до +6 градусов, во второй половине ночи и утром местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки −1— −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
