От +3 до +12, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 апреля

В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, днем в отдельных районах прогремит гроза. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся 12 — 14 м/с. В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах на землю осядет туман. Юго-западный и южный ветер сохранит скорость 5 — 10 м/с.