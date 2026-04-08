В Хабаровском крае расширили возможности материнского капитала

В Хабаровском крае становится все больше больших и дружных семей. Секрет прост: мамы и папы чувствуют реальную поддержку. Одной из самых востребованных мер остается краевой маткапитал, который по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в 2026 году стал еще доступнее и «гибче». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сумма краевого капитала на третьего ребенка сегодня составляет 373 844 рубля. Но есть приятный бонус: с рождением четвертого и каждого следующего малыша выплата увеличивается еще на 57 тысяч рублей.
С этого года список того, на что можно потратить эти деньги, стал шире. Теперь ими можно оплатить не только ипотеку или обучение в вузе, но и частные детские сады, а также различные кружки и дополнительные образовательные услуги для детей. Для семей, где воспитывается пять и более детей, открыта уникальная возможность: покупка автомобиля (главное, чтобы машина была не старше 8 лет).
— Быть мамой в большой семье значит просыпаться с ощущением, что ты нужна и бесконечно любима. Краевой маткапитал стал для нас огромным подспорьем: мы направили его на оплату ипотеки за нашу квартиру, — делится радостью комсомольчанка Кристина Фомина, мама четверых детей.
Кроме того, в 2026 году в крае появились и совершенно новые выплаты: ежемесячное пособие для студенток-очниц, ставших мамами, и единовременная выплата при рождении пятого ребенка. А если на счету маткапитала осталось менее 10 тысяч рублей, их теперь можно забрать наличными.
Подать заявление на капитал можно просто и быстро: через МФЦ или портал Госуслуг Хабаровского края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru