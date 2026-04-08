Анохин: в 2025 году в Смоленской области заключили 620 социальных контрактов

ТАСС, 8 апреля. В 2025 году в Смоленской области было заключено 620 социальных контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в своем официальном канале в Max губернатор Василий Анохин, добавив, что свыше 380 из общего их числа были заключены на ведение предпринимательской деятельности и почти 50 — на ведение личного подсобного хозяйства.
«Социальный контракт стал важным инструментом поддержки жителей Смоленской области. Особые условия для заключения социального контракта действуют для участников специальной военной операции. Системно работаем над тем, чтобы обеспечить социальную реабилитацию и трудоустройство бойцов, возвращающихся к мирной жизни. В этом нам активно помогают региональный Фонд “Защитники Отечества” и Комитет семей воинов Отечества. Реализуем образовательную программу “Герои СВОего времени. Смоленск”, чтобы подготовить управленцев из числа участников СВО», — написал Анохин.
Губернатор добавил, что с 2026 года ветеранам СВО при оформлении социального контракта не потребуется оценка уровня среднедушевого дохода семьи, решение было принято по поручению президента России после прямой линии в декабре 2025 года.
«Участники СВО, желающие открыть или развить собственное дело в рамках социального контракта, могут получить единовременную выплату. Ее сумма может быть различной в зависимости от проекта и составить до 350 тысяч рублей», — напомнил глава региона, добавив, что подробная информация об условиях заключения социального контракта размещена на официальном сайте министерства социального развития Смоленской области.