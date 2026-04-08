Анохин: в 2025 году в Смоленской области заключили 620 социальных контрактов

ТАСС, 8 апреля. В 2025 году в Смоленской области было заключено 620 социальных контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в своем официальном канале в Max губернатор Василий Анохин, добавив, что свыше 380 из общего их числа были заключены на ведение предпринимательской деятельности и почти 50 — на ведение личного подсобного хозяйства.