Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как иноагенсткий статус Галкина* тормозит продажу замка в Грязи: комментарии знакомых Пугачевой

KP.RU: Пугачева не может продать замок в Грязи из-за статуса Галкина*

Источник: Комсомольская правда

Замок в деревне Грязь, принадлежащий Алле Пугачевой и Максиму Галкин*, давно пустует, но супруги не могут его продать. Знакомые певицы рассказали KP.RU, что причиной сложностей являются не только бюрократические процедуры, но и статус комика как иностранного агента.

«Они давно хотят продать замок, но из-за того, что Галкин* иноагент, сделать это не так просто. Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома», — поделились знакомые Пугачевой.

Адвокат Игорь Баранов пояснил KP.RU, что статус иностранного агента хоть и не запрещает владеть недвижимостью, но создает ряд косвенных барьеров. Например, доходы от продажи недвижимости должны зачисляться на специальные рублевые счета, что вызывает повышенный контроль банков и финансового мониторинга.

«Отдельную роль играет репутационный фактор: статус иностранного агента влечет существенные ограничения публичной деятельности и воспринимается как риск. В результате круг потенциальных покупателей сужается, особенно при продаже дорогостоящих объектов», — добавил юрист.

Напомним, часть замка была переоформлена на 12-летних Гарри и Лизу. Сейчас любые сделки с имуществом детей требуют согласия органов опеки, что дополнительно усложняет продажу.

* Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ.

