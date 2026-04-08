Как иноагенсткий статус Галкина* тормозит продажу замка в Грязи: комментарии знакомых Пугачевой

Замок в деревне Грязь, принадлежащий Алле Пугачевой и Максиму Галкин*, давно пустует, но супруги не могут его продать. Знакомые певицы рассказали KP.RU, что причиной сложностей являются не только бюрократические процедуры, но и статус комика как иностранного агента.
«Они давно хотят продать замок, но из-за того, что Галкин* иноагент, сделать это не так просто. Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома», — поделились знакомые Пугачевой.
Адвокат Игорь Баранов пояснил KP.RU, что статус иностранного агента хоть и не запрещает владеть недвижимостью, но создает ряд косвенных барьеров. Например, доходы от продажи недвижимости должны зачисляться на специальные рублевые счета, что вызывает повышенный контроль банков и финансового мониторинга.
«Отдельную роль играет репутационный фактор: статус иностранного агента влечет существенные ограничения публичной деятельности и воспринимается как риск. В результате круг потенциальных покупателей сужается, особенно при продаже дорогостоящих объектов», — добавил юрист.
Напомним, часть замка была переоформлена на 12-летних Гарри и Лизу. Сейчас любые сделки с имуществом детей требуют согласия органов опеки, что дополнительно усложняет продажу.
* Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ.