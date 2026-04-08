Продают поддельные метеориты: раскрыт весь ассортимент мошенников накануне Дня космонавтики

Юрист Курбаков: накануне Дня космонавтики мошенники меняют схемы.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты организовывают массовые распродажи поддельных сувениров, билетов и образовательных курсов накануне Дня космонавтики. Все предлагаемые мошенниками поддельные товары и услуги так или иначе тематически связаны с космосом.

«Одна из самых распространенных схем — продажа поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты, такие как космодромы или центры управления полетами. Мошенники создают фальшивые сайты, предлагающие “уникальные туры” с посещением секретных объектов и встречей с космонавтами», — пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Курбакова.

Также мошенники предлагают купить камни, которые выдают за метеориты с Луны и Марса и фальшивые детали космических кораблей, прилагая к ним поддельные сертификаты подлинности. Еще одна уловка — продажа онлайн-курсов по якобы подготовке космонавтов.

Также в преддверии Дня Победы мошенники используют праздник для обмана россиян, применяя специфические схемы. Подробности здесь на KP.RU.

В период подачи налоговых деклараций мошенники пугают россиян налоговыми проверками и несоответствием расходов и доходов, вот в чём суть аферы.