Продают поддельные метеориты: раскрыт весь ассортимент мошенников накануне Дня космонавтики

Аферисты организовывают массовые распродажи поддельных сувениров, билетов и образовательных курсов накануне Дня космонавтики. Все предлагаемые мошенниками поддельные товары и услуги так или иначе тематически связаны с космосом.
«Одна из самых распространенных схем — продажа поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты, такие как космодромы или центры управления полетами. Мошенники создают фальшивые сайты, предлагающие “уникальные туры” с посещением секретных объектов и встречей с космонавтами», — пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Курбакова.
Также мошенники предлагают купить камни, которые выдают за метеориты с Луны и Марса и фальшивые детали космических кораблей, прилагая к ним поддельные сертификаты подлинности. Еще одна уловка — продажа онлайн-курсов по якобы подготовке космонавтов.
