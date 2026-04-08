KP.RU: Пугачева и Галкин* устали платить за содержание замка в Грязи

Замок в деревне Грязь, принадлежащий Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, пустует уже несколько лет. После начала СВО уехавшая семья сейчас обитает на Кипре. Как стало известно KP.RU, супруги устали платить огромные суммы за содержание особняка.
«Они давно хотят продать замок, но из-за того, что Галкин* иноагент, сделать это не так просто. Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома», — поделились с KP.RU знакомые Пугачевой.
Как рассказал эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев, ежегодно Галкин* тратит около 300 тысяч рублей на налог на землю и кадастр дома. К этому добавляются расходы на отопление, электричество и системы безопасности, а также затраты на уборку бассейна, ремонтные работы и круглосуточное обслуживание охраны.
По его словам, нужно платить зарплату садовнику, который следит за деревьями и территорией, что стоит еще примерно 80 тысяч рублей ежемесячно. Даже когда замок пустует, его содержание обходится почти в миллион рублей.
Напомним, у замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь появились новые владельцы. Двойняшки Лиза и Гарри Галкины теперь стали сособственниками особняка.
* Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ.