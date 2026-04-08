В иркутских школах прошли «Разговоры о важном», посвященные 65-летию первого полета человека в космос

Оно было посвящено юбилею первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба городской администрации.
На занятиях школьники посмотрели видеоинтервью с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Он рассказал о современных пилотируемых программах, востребованных космических специальностях и планах по освоению дальнего космоса. С ребятами также обсудили роль России как ведущей космической державы, историю развития отечественной космонавтики, значение конструкторских бюро и научных центров.
«Такие занятия — это важный шаг в воспитании уважения к истории своей страны и ее достижениям. Космос всегда был и остается символом научного и технического прорыва России, примером того, как упорный труд и вера в свою страну приводят к великим победам. У нас есть примеры для подражания — иркутяне, которые связали свою жизнь с космосом. Например, в прошлом году мы все следили, как космический корабль с иркутянином Сергеем Микаевым на борту успешно выполнил стыковку с МКС», — отметили в департаменте образования администрации Иркутска.
Занятие стало официальным стартом первой Всероссийской недели космоса, которая проходит по всей стране с 6 по 12 апреля.