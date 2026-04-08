В иркутских школах прошли «Разговоры о важном», посвященные 65-летию первого полета человека в космос

«Такие занятия — это важный шаг в воспитании уважения к истории своей страны и ее достижениям. Космос всегда был и остается символом научного и технического прорыва России, примером того, как упорный труд и вера в свою страну приводят к великим победам. У нас есть примеры для подражания — иркутяне, которые связали свою жизнь с космосом. Например, в прошлом году мы все следили, как космический корабль с иркутянином Сергеем Микаевым на борту успешно выполнил стыковку с МКС», — отметили в департаменте образования администрации Иркутска.