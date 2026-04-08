В Хабаровском крае медведь стал вандалом и объявил войну плакатам

Фотоловушки зафиксировали «инспектора», проверяющего конструкции на прочность.

В Буреинском заповеднике Хабаровского края сотрудники заметили необычную активность — информационные плакаты начали исчезать один за другим, сообщает канал заповедника.

Сначала думали на ветер или случайных туристов, но выяснилось: за всем стоял бурый медведь. Фотоловушки зафиксировали «нарушителя», который регулярно возвращается к плакатам, срывает их и проверяет конструкции на прочность.

Сотрудники заповедника называют косолапого «инспектором» и отмечают, что это напоминание: настоящие хозяева этих мест — дикие животные.

Сейчас медведь продолжает патрулировать территорию, а фотоловушки следят за каждым его визитом. Наступление весны в Хабаровском крае означает, что «война плакатов» может скоро получить новое продолжение.