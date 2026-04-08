Дача Пугачевой на Истре снова подорожала: стали известны новые условия продажи

Переехавший в США Никита Пресняков решил снова изменить цену на дачу Аллы Пугачевой в подмосковных Бережках на берегу Истры. Как узнал KP.RU, внук певицы уже несколько лет пытается продать особняк, который ему подарила бабушка.
«Прошлым летом особняк певицы в поселке Малые Бережки продавали за 130 млн рублей, зимой его стоимость упала до 117 млн рублей. А сейчас Пресняков просит за дачу бабушки 118 млн 900 тысяч рублей», — выяснил KP.RU.
Колебания цены могут быть связаны с тем, что первичная скидка не привлекла покупателей, и теперь владелец решил немного поднять стоимость. У внука Примадонны финансовые проблемы, поэтому он заинтересован сбыть свою недвижимость по высокой цене.
Напомним, Пресняков продает дом площадью 760 кв. м и участок 80 соток. Объект расположен в Солнечногорском районе в 53 км от МКАД. Алла Пугачева приобрела этот участок, снесла старый дом и в 1999 году построила собственный особнячок по своему проекту и вкусу.