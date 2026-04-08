На Красноярском цементном заводе обновлена лаборатория оперативного контроля

В лаборатории был сделан комплексный ремонт. В частности, обновлены инженерные системы: заменены сети водоснабжения и водоотведения, отремонтировано приточно-вытяжное оборудование для вентиляции помещений, осуществлена замена кабелей и распределительных устройств. Кроме того, проведены отделочные работы: выполнено выравнивание пола и его облицовка, обновлено покрытие стен, смонтированы подвесные потолки с интегрированными светодиодными светильниками. Место устаревших чугунных радиаторов заняли современные отопительные приборы. Также заменены дверные блоки, в том числе противопожарные конструкции на путях эвакуации, отремонтированы комната приема пищи и душевая.