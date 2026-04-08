На Красноярском цементном заводе обновлена лаборатория оперативного контроля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”) завершен проект по обновлению заводской лаборатории. В ходе работ, стартовавших в прошлом году, выполнена модернизация подразделения, специалисты которого контролируют качество сырья и готовой продукции на каждом этапе производственного цикла.
В лаборатории был сделан комплексный ремонт. В частности, обновлены инженерные системы: заменены сети водоснабжения и водоотведения, отремонтировано приточно-вытяжное оборудование для вентиляции помещений, осуществлена замена кабелей и распределительных устройств. Кроме того, проведены отделочные работы: выполнено выравнивание пола и его облицовка, обновлено покрытие стен, смонтированы подвесные потолки с интегрированными светодиодными светильниками. Место устаревших чугунных радиаторов заняли современные отопительные приборы. Также заменены дверные блоки, в том числе противопожарные конструкции на путях эвакуации, отремонтированы комната приема пищи и душевая.
Одна из задач проекта — создание более эргономичных рабочих мест. Обновление лаборатории позволило не только улучшить условия труда для 20 человек, которые выполняют свои обязанности по сменам круглосуточно, но и внедрить принципы бережливого производства. Например, удалось оптимизировать рабочие потоки: разделены маршруты движения сотрудников при использовании муфельных печей, что помогло повысить скорость проведения исследований.
«Красноярский цементный завод уделяет особое внимание комфорту специалистов и состоянию производственных помещений. Проведенный ремонт — вклад в обеспечение стабильно высокого качества продукции. Мы уже получаем положительные отзывы от коллег: в удобном обновленном помещении приятно находиться, поэтому профессиональные задачи решаются легче и быстрее», — прокомментировал управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.