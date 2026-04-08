Британские богачи бегут из Дубая: названо новое место обитания миллиардеров

Новым местом обитания британских богачей стал итальянский Милан, где как и во всей Италии действует режим flat tax для новых резидентов, которые не платили налоги в стране минимум девять из десяти последних лет.
«Италия предлагает лучшие условия: фиксированный налог и высокое качество жизни», — отметил Арман Артон, консультант, который помогает мультимиллионерам и миллиардерам менять место жительства за счет инвестиционных программ.
Ранее сообщалось, что экспаты массово готовятся навсегда покинуть территорию Дубая из-за большого страха за жизнь и бизнес. Они осознают, что все нажитое может быть уничтожено одним ракетным ударом. Некогда притягательный образ эмиратского города как безопасного и процветающего места стремительно рушится в условиях войны.
А в АТЭР ожидают, что половина брендов России из сферы ритейла скоро покинут ОАЭ. Первыми в очереди — российские рестораны.