Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил две шайбы в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луисом».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Колорадо». Россиянин отличился на 17-й и 22-й минутах. Второй гол он забил в момент, когда его команда находилась в меньшинстве. В текущем сезоне в 67 матчах россиянин забросил 17 шайб и сделал 30 результативных передач.
«Колорадо» благодаря победе обеспечил себе первое место в Центральном дивизионе. Команда набрала 112 очков в 77 играх. «Сент-Луис» с 78 очками после 77 встреч располагается на 7-й строчке в дивизионе.