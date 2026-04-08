Цены на нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и США

Цены на нефть резко упали на фоне достижения перемирия между Ираном и США. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет портал Axios.
Так, что котировки опустились ниже отметки в 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп объявил о согласии Вашингтона на двухнедельное перемирие с Тегераном.
В результате фьючерсы на нефть Brent снизились приблизительно на 16 процентов, достигнув уровня 93 долларов за баррель, тогда как WTI потеряла около 19 процентов и опустилась до 92 долларов за баррель, сообщается в публикации.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками.
В тот же день Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран одержал победу над США, вынудив Дональда Трампа принять соглашение из 10 пунктов.
7 апреля Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Глава государства рассказал, что сегодня ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное», пожелав удачи народу исламской республики.