Цены на нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и США

Цены на нефть резко упали на фоне достижения перемирия между Ираном и США. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет портал Axios.

Так, что котировки опустились ниже отметки в 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп объявил о согласии Вашингтона на двухнедельное перемирие с Тегераном.

В результате фьючерсы на нефть Brent снизились приблизительно на 16 процентов, достигнув уровня 93 долларов за баррель, тогда как WTI потеряла около 19 процентов и опустилась до 92 долларов за баррель, сообщается в публикации.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками.

В тот же день Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран одержал победу над США, вынудив Дональда Трампа принять соглашение из 10 пунктов.

7 апреля Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Глава государства рассказал, что сегодня ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное», пожелав удачи народу исламской республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
