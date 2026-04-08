Власти Хабаровского края отчитались о полной готовности к пожароопасному сезону и паводку

Не менее проблемными остаются ландшафтные пожары, возникающие на островной территории Хабаровска. В этом году усилены меры контроля и профилактики. С начала дачной навигации ежедневно на всех трёх островах — Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный, будут работать профилактические группы администрации города, оснащенные в том числе беспилотными летательными системами. К участию в этой работе будут привлечены и сотрудники полиции, МЧС России. Их задача — как предупреждение о соблюдения требований пожарной безопасности, так и пресечение нарушений.