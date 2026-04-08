Власти Хабаровского края отчитались о полной готовности к пожароопасному сезону и паводку

Безопасность жителей Хабаровского края во время весеннего половодья и пожароопасного сезона обсудили на брифинге в краевом центре. Чиновники и спасатели заверили, что регион готов к возможным рискам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Вопросы обеспечения безопасности в Хабаровском крае в пожароопасный и паводкоопасный периоды обсудили на брифинге с журналистами краевого центра. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева, начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Владимир Кадыков и мэр г. Хабаровска Сергей Кравчук», — говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют относительно спокойную обстановку, однако на потенциально опасных участках рек (Хор, Тумнин, Уда) уже проведены работы по ослаблению льда. Ситуация находится под пристальным вниманием благодаря системе из 62 гидропостов и отлаженному взаимодействию между ведомствами и муниципалитетами.
Ещё один риск.
Не меньше внимания уделяется подготовке сил и средств к другому сезонному риску — ландшафтным пожарам. Для мониторинга пожароопасной обстановки будут задействованы и современные технические средства, различного вида беспилотные летательные аппараты, фотоловушки, используются системы космического мониторинга, вместе с тем сформированы оперативные группы для патрулирований территорий.
«В региональном управлении также имеется три подразделения, которые оснащены беспилотными летательными системами. К нам на вооружение поступила также система самолетного типа. Сейчас мы его испытываем, и в дальнейшем будем применять в работе. Она позволяет охватить больше территории. Все наши группы готовы к работе в пожароопасный сезон», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин.
С началом пожароопасного сезона большую работу требуется провести по подготовке населенных пунктов и объектов к пожароопасному сезону. Это и восстановление минерализованных полос, отчистка от сухостоя и мусора территорий, проверка пожарных водоисточников и другие мероприятия. Защита населенных пунктов от огня — в приоритете. Всего в крае насчитывается 202 поселения, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров, 10 загородных оздоровительных лагерей, 42 садовых товарищества.
Что на островах.
Не менее проблемными остаются ландшафтные пожары, возникающие на островной территории Хабаровска. В этом году усилены меры контроля и профилактики. С начала дачной навигации ежедневно на всех трёх островах — Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный, будут работать профилактические группы администрации города, оснащенные в том числе беспилотными летательными системами. К участию в этой работе будут привлечены и сотрудники полиции, МЧС России. Их задача — как предупреждение о соблюдения требований пожарной безопасности, так и пресечение нарушений.
«С 10 апреля на трёх островах запланировано выставить мобильные пожарно-спасательные посты, в каждом по 6 спасателей МЧС России. Они будут вести патрулирование и мониторинг, и контролировать ситуацию и выявлять возможные возгорания. Одновременно с открытием навигации совместные группы из представителей администрации, МЧС России, УМВД России, Росгвардии начнут патрулирования, в том числе, на акватории. Цель — разъяснять гражданам о запретах, установленных в рамках особого противопожарного режима и мерах наказания за допущенные возгорания, разведение костров, сжигание сухой травы в этот период», — уточнил Матвей Гибадулин.
Все участники брифинга призвали жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности и принять меры по приведению своих территорий в пожаробезопасное состояние с соблюдением всех установленных требований и ограничений.