Школу на 1 280 мест начали строить в Октябрьском районе Красноярска

В Красноярске начали строительство новой школы на улице Елены Стасовой в микрорайоне Агроуниверситет. Подрядчик уже приступил к забивке свай. Школа будет состоять из четырех блоков разной этажности, между собой они будут соединены переходом. В здании предусмотрено витражное остекление, а из-за сложного рельефа на участке дополнительно возведут систему подпорных стен с лестницами. Школа рассчитана на 1 280 учеников. Свои двери она должна открыть в 2028 году. Объект возводим при поддержке края, — уточнил глава города Сергей Верещагин. Внутри, кроме учебных классов, оборудуют медкабинет, актовый зал, пищеблок с обеденным залом на 625 мест, библиотеку, конференц-зал, фото- и киностудию, а также мастерские по столярному делу, домоводству, кройке и шитью и деревообработке. Спортивный блок будет состоять из универсального спортзала, зала для спецмедгруппы, а также зала для гимнастики, подвижных игр, хореографии и фитнес-аэробики. На пришкольной территории построят спортивное ядро с полем для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Отметим, что в Красноярске сейчас возводят четыре школы общей вместимостью более 5 000 учеников.