Помощник Лукашенко отреагировал на жалобу к кафе в центре Минска

Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко — инспектор по Минску Юрий Фролов 7 апреля провел личный прием граждан и отреагировал на жалобу к кафе в центре белорусской столицы. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Минчанка, которая проживает в Осмоловке, пожаловалась на шум от посетителей летней террасы кафе и на музыку. По словам женщины, терраса находится под окнами квартиры, кафе работает до 23.00, однако и после этого шум не прекращается.
Помощник президента заверил, что владельцам заведения будет указано на необходимость строгого соблюдения режима работы. Также, добавил Юрий Фролов, владельцам поручат предусмотреть обустройство ограждения, которое даст возможность снизить уровень шума в момент работы летней террасы. Решение указанного вопроса останется на контроле администрации Центрального района.
