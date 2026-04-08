Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помощник Лукашенко отреагировал на жалобу к кафе в центре Минска

Минчанка пожаловалась помощнику Лукашенко на работу кафе.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко — инспектор по Минску Юрий Фролов 7 апреля провел личный прием граждан и отреагировал на жалобу к кафе в центре белорусской столицы. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Минчанка, которая проживает в Осмоловке, пожаловалась на шум от посетителей летней террасы кафе и на музыку. По словам женщины, терраса находится под окнами квартиры, кафе работает до 23.00, однако и после этого шум не прекращается.

Помощник президента заверил, что владельцам заведения будет указано на необходимость строгого соблюдения режима работы. Также, добавил Юрий Фролов, владельцам поручат предусмотреть обустройство ограждения, которое даст возможность снизить уровень шума в момент работы летней террасы. Решение указанного вопроса останется на контроле администрации Центрального района.

Ранее МАРТ отреагировал на пропажу из магазинов белорусского йогурта популярной марки.

Кроме того, МАРТ выдал предупреждение Белорусской железной дороге из-за билетов на поезда.

Кстати, холодная с дождями и сильным ветром погода сохранится в Беларуси 8 апреля.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше