Освобождённая из колл-центра мошенников в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Преступники удерживали россиянку в Мьянме пять месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Россиянка, которую незаконно удерживали в мошенническом колл-центре в Мьянме, вылетела в Москву. Речь идёт о гражданке РФ, которая провела в колл-центре пять месяцев, а затем была освобождена и передана на территорию Таиланда, пишет ТАСС.

Сообщается, что российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции сопроводили женщину на рейс «Аэрофлота», который вылетел из Бангкока в Москву. Рейс отправился в 06.15 по московскому времени.

Ранее сайт KP.RU писал, что правоохранительные органы провели операцию по спасению людей из рабовладельческих колл-центров в Мьянме и Камбодже. Вызволить удалось порядка 3,5 тысячи человек. Девушек заманивали предложениями работы моделями. Предположительно, впоследствии их планировали продать на органы.

Сообщалось, что в списках спасенных имена более ста моделей-туристок из стран СНГ, в том числе из России. Кроме того, есть девушки из Китая, Вьетнама и Камеруна.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
