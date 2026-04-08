«Вне формата»: Легенды мирового хоккея о Благотворительном матче и Олимпийской коллекции Владимира Потанина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совсем скоро в Норильске пройдет большой спортивный праздник. 10 апреля здесь откроется федеральный тур экспозиции «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы», приуроченный к 80-летию отечественного хоккея. В этот же день состоится IX Благотворительный хоккейный матч с участием легенд мирового и отечественного спорта.
В этом году матч впервые будет транслироваться на федеральном канале «Матч ТВ». И те, кто не сможет прийти в норильский Дворец спорта «Арктика», смогут насладиться игрой великих хоккеистов по телевидению.
В преддверии большого спортивного праздника в студию подкаста «Вне формата» приходят известные хоккеисты, которые вспоминают свои первые игры на Благотворительных матчах в Норильске, делятся впечатлениями о заполярном городе и выражают благодарность президенту «Норникеля» Владимиру Потанину за развитие хоккея в нашей стране.
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский первым принял участие в выпуске. Беседуя с ведущими, он рассказал, что ему довелось впервые побывать в Норильске еще в 1980-х годах:
«Я прилетел в Норильск в 1982 году на Спартакиаду народов СССР и вот сейчас много лет спустя возвращаюсь в этот город уже на благотворительные матчи, и ощущение такое, будто я знаю Норильск».
Говоря о предстоящем Благотворительном матче, Валерий Каменский подчеркнул, что это очень здорово, когда олимпийские чемпионы разных лет собираются вместе:
«Мы много ездим по стране, есть благотворительные матчи, есть Ночная хоккейная лига, Фестиваль хоккея, куда мы тоже вместе приезжаем. Спасибо “Норникелю”, который все это организует и спонсирует. Мы себе жизнь продлеваем этими играми! И народу приятно».
Легенда мирового спорта Сергей Федоров, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, также поделился с ведущими подкаста «Вне формата» личными историями о своем приходе в хоккей, спортивных успехах, завоеванных медалях. В беседе он отметил роль Владимира Потанина не только как организатора матчей Ночной хоккейной лиги, но и как игрока: «Мы с ним вместе выходили на лед. Он как “Русская пятерка”. У него правильное хоккейное и игровое мышление. Владимир Олегович все делает на 200%».
В разговоре с ведущими он остановился на экспонатах Олимпийской коллекции Владимира Потанина. В ней есть клюшка и свитер Валерия Харламова, свитер Александра Овечкина и много других артефактов, включая подаренные Федоровым: «Я подарил Владимиру Олеговичу майку 2008 года с чемпионата мира».
В ближайшее время в студию подкаста «Вне формата» придут Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Морозов и другие известные хоккеисты, которые 10 апреля примут участие в Благотворительном матче в Норильске.
Напомним, в разные годы участниками матчей в Норильске также становились Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов и многие другие. В 2025 году к ним присоединились Илья Ковальчук и Данис Зарипов, а в этом году на игру впервые приедет Павел Дацюк.
Благотворительные матчи на Таймыре проводятся с 2017 года. Билеты распространяются за добровольные пожертвования, а «Норникель» удваивает собранную сумму. Все средства направляются на закупку инвентаря, тренажеров, экипировки и развитие спортивной инфраструктуры для воспитанников хоккейных школ Заполярья.