В Хабаровске открылся прием заявок на V международный фестиваль «Анимур»

В Хабаровске открылся прием заявок на V международный фестиваль анимационного кино «Анимур», который пройдет с 1 по 4 октября 2026 года, сообщает ВК «Анимур». Срок подачи заявок — с 8 апреля по 1 июня.
За четыре года фестиваль превратился из экспериментального регионального проекта в платформу для профессиональных аниматоров из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других уголков мира. В этом году организаторы делают акцент на международной конкурсной программе для короткометражных фильмов и анимационных сериалов, созданных после 1 января 2024 года.
«МФАК Анимур дает возможность отечественным авторам представить свои работы дальневосточному зрителю и встретиться с коллегами из Азии. В этом году мы готовим особенно интересную и разнообразную программу», — отметила директор фестиваля Александра Дубовская.