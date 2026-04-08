Нефтегазовая компания отмечает 25-летний юбилей в Красноярском крае

Предприятие «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 26 марта отмечает 25-летний юбилей. Компания ведет разработку уникальных Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков в Эвенкийском районе Красноярского края. Геологический возраст здешних пород превышает 1 млрд лет.
Путь предприятия начался с масштабной геологической разведки. Перед специалистами стояла задача нарастить ресурсную базу Восточной Сибири. Ключевым этапом стало вхождение компании в периметр «Роснефти» в 2014 году, что дало мощный импульс развитию. Уже в 2016 году на Куюмбе стартовали опытно-промышленные работы, а благодаря внедрению инноваций проект «Ранняя нефть» реализовали досрочно. Это позволило подключить месторождение к магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Сегодня нефть здесь добывают с глубины более 2 километров из древнейших геологических пластов. С начала промышленной эксплуатации в 2018 году построено свыше 150 объектов инфраструктуры, включая центральный пункт сбора нефти, резервуарный парк на 30 тысяч тонн и энергоцентры. Накопленная добыча предприятия уже превысила 11 млн тонн. В разработке задействованы 333 горизонтальных скважины, в том числе семь многозабойных. За пять лет специалисты реализовали 102 проекта по повышению производственной эффективности, сэкономив 16 млрд рублей, и получили восемь патентов на инновации.
В компании уделяют большое внимание экологии. Ведется постоянный контроль состояния воздуха, воды и почвы. В рамках программы сохранения биоразнообразия в Енисей выпущено 1,5 млн мальков краснокнижного сибирского осетра и других ценных видов рыб, а в регионе высажено более 4 млн саженцев хвойных деревьев.
Особая статья работы компании — поддержка коренных малочисленных народов Севера. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на протяжении многих лет реализует социальные проекты в Эвенкии. В 2023 году по инициативе предприятия на набережной Красноярска впервые прошел масштабный фестиваль северной культуры, а в юбилейном 2026-м предприятие выделило грант на этнокультурный проект «Живая нить Севера», который поможет сохранить информацию о фольклоре и ремеслах эвенков.
Сегодня на предприятии трудятся более 1,8 тысяч человек, а сама компания входит в реестр социально ответственных работодателей нефтегазового комплекса России.