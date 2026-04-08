Нефтегазовая компания отмечает 25-летний юбилей в Красноярском крае

Сегодня нефть здесь добывают с глубины более 2 километров из древнейших геологических пластов. С начала промышленной эксплуатации в 2018 году построено свыше 150 объектов инфраструктуры, включая центральный пункт сбора нефти, резервуарный парк на 30 тысяч тонн и энергоцентры. Накопленная добыча предприятия уже превысила 11 млн тонн. В разработке задействованы 333 горизонтальных скважины, в том числе семь многозабойных. За пять лет специалисты реализовали 102 проекта по повышению производственной эффективности, сэкономив 16 млрд рублей, и получили восемь патентов на инновации.