Неделя космоса началась в учреждениях культуры Иркутской области

Книжно-иллюстративные выставки о космосе, в том числе «Иркутская эра космонавтики», развёрнуты в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева. А в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоятся тематические лекции: так, 8 апреля доктор физико-математических наук Дмитрий Климушкин расскажет об эволюции представлений жителей Земли о космосе от древних времён до наших дней, а 11 апреля кандидат исторических наук Иван Колокольников — о теме космоса в отечественной песенной культуре.