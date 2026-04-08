Неделя космоса началась в учреждениях культуры Иркутской области

Неделя космоса, посвящённая 65-летию полёта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года, началась в театрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах Иркутской области. О том, что посмотреть в Неделю космоса в Иркутске, irk.aif.ru сообщили в правительстве региона.
Так, в Доме кино Иркутского областного кинофонда 9 апреля покажут фильм из фондов Российского государственного архива научно-технической документации «Первая международная: “Союз — Аполлон” (“Центрнаучфильм”)», посвящённый первому международному советско-американскому космическому полёту. В него включены уникальные кадры, снятые самими космонавтами на орбите. А непосредственно в День космонавтики, 12 апреля, там состоится бесплатный показ советского научно-фантастического фильма «Отроки во Вселенной».
Отдел «Ремесленное подворье» Иркутского областного Дома народного творчества 11 апреля проведёт тематическую молодёжную вечёрку. В программе — частушки про космос, традиционные кадрильки, игры и народные танцы от народной фолк-студии «Первоцвет».
Книжно-иллюстративные выставки о космосе, в том числе «Иркутская эра космонавтики», развёрнуты в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева. А в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоятся тематические лекции: так, 8 апреля доктор физико-математических наук Дмитрий Климушкин расскажет об эволюции представлений жителей Земли о космосе от древних времён до наших дней, а 11 апреля кандидат исторических наук Иван Колокольников — о теме космоса в отечественной песенной культуре.
Также 11 апреля в театре-студии «Театр Пилигримов» им. В. И. Соколова покажут премьерный спектакль «Маленький Принц», а в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского «мелодии звёзд» прозвучат в исполнении ансамбля «Доктор Джаз».
Напомним, с 2025 года в России запущен нацпроект «Космос», направленный на обеспечение технологического лидерства страны в космической деятельности.
Ранее irk.aif.ru также рассказывали о построенном в СССР военном радаре, который сейчас находится в ведении Института солнечно-земной физики СО РАН и изучает космос.