В Омске на три часа задерживается рейс в Казань

Омичи вновь сталкиваются с задержками авиарейсов. В среду, 8 апреля, задерживается рейс EO760 авиакомпании «Икар». Самолёт должен был отправиться в 7:50 часов, но ещё не прибыл в Омск. Вылет запланировали на 11:00 часов. Такая информация опубликована на онлайн-табло Омского аэропорта.