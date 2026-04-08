В Омске на три часа задерживается рейс в Казань

Омичи вновь сталкиваются с задержками авиарейсов. В среду, 8 апреля, задерживается рейс EO760 авиакомпании «Икар». Самолёт должен был отправиться в 7:50 часов, но ещё не прибыл в Омск. Вылет запланировали на 11:00 часов. Такая информация опубликована на онлайн-табло Омского аэропорта.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения сняли в 3:40 часов по омскому времени. Из-за этого в расписании полётов возможны изменения.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметили в пресс-службе Росавиации.