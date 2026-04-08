В Красноярске осудили двух новосибирцев за мошенничество

В Красноярске суд вынес приговор двум молодым жителям Новосибирска за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
В мае 2025 года 17-летнему новосибирцу незнакомец в мессенджере предложил ездить по адресам, называть кодовое слово, забирать у людей деньги и передавать их ещё одному человеку. Парень согласился. Второму мужчине предложили принимать от несовершеннолетнего наличные, обменивать их на криптовалюту и отправлять организаторам на криптокошелек. За свои услуги оба получали от 1 до 3% от похищенного.
В июне прошлого года в Красноярске пенсионерке, бывшей работнице завода, позвонил якобы директор предприятия. Он сообщил о внутренней проверке всех ветеранов производства и предупредил, что скоро с ней свяжутся правоохранители. Мошенник, представившись сотрудником органов, объяснил, что от имени женщины за границу перечисляются деньги и переключил якобы на финансового директора банка, которая попросила помочь следствию и временно передать деньги курьеру.
«Пенсионерка испугалась, положила в конверт 750 тыс. рублей и отдала приехавшему парню, который назвал кодовое слово. Деньги уходят второму новосибирцу, а оттуда — в криптовалюту. Аналогичным способом мужчины похитили 800 тыс. рублей у еще одной жительницы Красноярска», — рассказали в надзорном ведомстве.
В суде мошенники полностью признали свою вину и возместили часть похищенной суммы — 15 тыс. рублей.
В Красноярске суд признал новосибирцев виновными в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 1 году 8 месяцам и 2 годам 8 месяцам колонии общего режима.
