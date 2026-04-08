Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психотерапевт рассказал, как избавиться от бессонницы и тревожных мыслей

Психотерапевт Михаил Перцель рассказал, как справиться с бессонницей и улучшить качество сна.

Главный психотерапевт свердловского минздрава Михаил Перцель рассказал, как справиться с бессонницей и улучшить качество сна. Его слова приводит ИА «Уральский меридиан».

По мнению специалиста, проблемы со сном часто сигнализируют о тревожном состоянии, а хронические нарушения могут быть признаком заболевания, требующего обращения к врачу. Если тревога разовая, специалист советует разложить ее причины по полочкам: понять, что именно беспокоит, представить возможные последствия и продумать свои действия в разных сценариях.

За час до сна важно убрать смартфон и другие гаджеты — их экраны нарушают выработку мелатонина. Лучше прогуляться, принять ванну, почитать книгу или послушать музыку.

Помочь уснуть может дыхательное упражнение «7−11»: вдох на семь счетов, выдох на одиннадцать. У спокойного человека выдох длиннее вдоха, а тревожный стремится быстрее выдохнуть. Также врач рекомендует ложиться и вставать в одно и то же время, включая выходные, — режим дня способствует здоровому сну.

Фото на главной: freepik.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.