Суд в Омской области обязал детский лагерь выплатить компенсации детям

Калачинский городской суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних, пострадавших от массового отравления в детском лагере «Орленок» летом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Вспышка вирусной инфекции произошла в начале июня прошлого года. Из корпусов поступали жалобы на рвоту, боли в животе и высокую температуру. В итоге не менее 14 воспитанников оказались на больничных койках с диагнозом вирусная инфекция.
Эпидемиологическое расследование выявило грубые нарушения санитарных правил при организации питания. Еще в сентябре 2025 года лагерь был признан виновным по части 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд подчеркнул, что оздоровительное учреждение обязано обеспечивать безопасный присмотр и качественное питание, исключающее вред здоровью.
Представители лагеря вину не признали. Защита пыталась переложить ответственность на самих детей, предположив, что те отравились продуктами, которые привезли с собой. Однако суд эти доводы отклонил, сославшись на установленные факты нарушений со стороны сотрудников учреждения.
Решение о взыскании компенсаций в пользу законных представителей детей пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Санкция статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических требований предусматривает административную ответственность в виде штрафа или приостановления деятельности.