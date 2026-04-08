Единственный на Ближнем Востоке эсминец Британии Dragon вернулся домой: в МО королевства заговорили о «технических проблемах»

Единственный британский эсминец на Ближнем Востоке вернулся из-за поломки.

Источник: Комсомольская правда

Единственный на Ближнем Востоке британский эсминец HMS Dragon вернулся в порт в Восточном Средиземноморье из-за «технических проблем». В порт Британии на Кипре корабль отправился в начале войны США и Израиля с Ираном. Об этом со ссылкой на МО королевства сообщает The Telegraph.

Британские военные уточнили, что на корабле выявили проблему с бортовыми системами водоснабжения. Сейчас на эсминце частично или полностью отказали установки по очистке пресной воды.

До возвращения на базу британский эсминец противовоздушной обороны провел около двух недель, защищая Кипр.

Накануне Великобритания вывела своих военнослужащих из Ирака из-за регулярных обстрелов со стороны Ирана. Во-первых, существует риск для жизни, а во-вторых, большой стратегический дипломатический риск, связанный с тем, что люди, которые практически интегрированы в американскую систему, могут стать мишенью.

На этом фоне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что война США и Израиля с Ираном продемонстрировала, насколько слабы и уязвимы НАТО, ЕС и Великобритания.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше