Суд запретил компании из Ростовской области выпускать молочную продукцию

Продукцию бизнесмена поставляли в больницы, школы и соцучреждения Ростовской области.

Суд запретил индивидуальному предпринимателю Лесовому П. А. выпускать молочную продукцию. Причиной стали многочисленные нарушения техрегламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Продукцию бизнесмена поставляли в больницы, школы и соцучреждения Ростовской области.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону еще 22 октября 2025 года удовлетворил иск Роспотребнадзора. Исполнительный лист позже был направлен судебным приставам для закрытия цеха на улице Задонской. Также аннулированы все декларации о соответствии продукции.

Ранее предпринимателя уже штрафовали за подмену молочных жиров, а также за нарушения санитарных условий производства — ржавые холодильники, сыплющийся потолок и проблемы с дезинфекцией. Йогурты двух марок не прошли проверку, в том числе на содержание ртути.

Роспотребнадзор призывает граждан не покупать продукцию этого производителя.