Росстат: число бедных в Ростовской области превысило 319 тысяч человек

По данным официальной статистики, по итогам 2025 года в Ростовской области за прожиточным минимумом остаются 319 тысяч жителей. Это составляет 7,7% от всего населения региона.
Для сравнения: в 2024 году таких людей было чуть меньше — около 318 тысяч. Однако в долгосрочной динамике ситуация заметно улучшается. Ещё в 2023 году доля малоимущих дончан составляла 9,6%, а в 2020-м достигала 10% — это почти 546 тысяч человек.
Несмотря на позитивные сдвиги, значительная часть населения региона по-прежнему имеет низкие доходы.