Художник по свету из Иркутского театра кукол стала лучшей на всероссийских соревнованиях

IrkutskMedia, 8 апреля. В начале месяца в столице прошёл финал командных соревнований «АртМастерс Регионы» (18+). Мероприятие объединило молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из всех федеральных округов России.
В этом году организаторы получили более 7 тысяч заявок из 86 регионов. В финал вышли 120 человек из 52 регионов. Участники соревновались в двух направлениях — «Театр» и «Кино», сформировав команды по восьми творческим и техническим компетенциям.
Одной из победительниц стала Василисса Худилова, начальник осветительного цеха Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Девушка заняла первое место в компетенции «Художник по свету», выступая в составе команды Сибирского федерального округа.
«Я впервые принимала участие в “АртМастерс Регионы”. Решила расширить свой театральный опыт и попробовать себя в новых интересных постановках. На этой площадке есть отличная возможность для экспериментов», — поделилась впечатлениями Василисса.
Команда СФО на протяжении трёх недель работала над отрывком из произведения Достоевского «Белые ночи» (12+) в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева. Итогом труда коллектива стало второе место в командном зачёте.