Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске бесправника на внедорожнике задержали с погоней и наказали (видео)

В Красноярске привлекли к административной ответственности водителя-нарушителя, который пытался скрыться от ДПС.

Случай произошел 7 апреля днем. На улице Воронова экипаж заметил внедорожник Toyota Hilux Surf без номеров и потребовал от водителя остановиться. Тот проигнорировал инспекторов, увеличил скорость и решил уйти от погони по бездорожью, однако машина застряла в грязи. Тогда водитель попытался убежать, но через несколько минут был задержан.

Выяснилось, что за рулем находится 41-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

«В отношении мужчины инспекторы ДПС вынесли три штрафа на общую сумму 7 000 рублей — за проезд на “красный”, повторное управление незарегистрированным автомобилем и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. После этого нарушитель был доставлен в суд Советского района, который приговорил его к 7 суткам административного ареста за управление автомобилем без водительского удостоверения», — рассказали в ГАИ.

