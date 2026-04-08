В Красноярске бесправника на внедорожнике задержали с погоней и наказали (видео)

В Красноярске привлекли к административной ответственности автомобилиста-нарушителя, который пытался скрыться от ДПС.
Случай произошел 7 апреля днем. На улице Воронова экипаж заметил внедорожник Toyota Hilux Surf без номеров и потребовал от водителя остановиться. Тот проигнорировал инспекторов, увеличил скорость и решил уйти от погони по бездорожью, однако машина застряла в грязи. Тогда водитель попытался убежать, но через несколько минут был задержан.
Выяснилось, что за рулем находится 41-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортными средствами.
«В отношении мужчины инспекторы ДПС вынесли три штрафа на общую сумму 7 000 рублей — за проезд на “красный”, повторное управление незарегистрированным автомобилем и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. После этого нарушитель был доставлен в суд Советского района, который приговорил его к 7 суткам административного ареста за управление автомобилем без водительского удостоверения», — рассказали в ГАИ.
