У Хабаровска выставят мобильные посты спасателей для контроля за пожарами

Для мониторинга пожароопасной обстановки в регионе в течение всего сезона будут задействованы современные технические средства, различного вида беспилотные летательные аппараты, фотоловушки, системы космического мониторинга. «В региональном управлении также имеется три подразделения, которые оснащены беспилотными летательными системами. К нам на вооружение поступила также система самолетного типа. Сейчас мы его [беспилотник самолетного типа] испытываем, и в дальнейшем будем применять в работе. Он позволяет охватить больше территории», — сказал Гибадулин.