У Хабаровска выставят мобильные посты спасателей для контроля за пожарами

ХАБАРОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Группировки спасателей направят на острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный у Хабаровска, где расположены дачные участки, для контроля за обстановкой с ландшафтными пожарами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«С 10 апреля на трех островах запланировано выставить мобильные пожарно-спасательные посты, в каждом по шесть спасателей МЧС России. Они будут вести патрулирование и мониторинг, контролировать ситуацию и выявлять возможные возгорания», — сказал начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, которого процитировали в сообщении.
Меры контроля и профилактики возгораний на островной части Хабаровска усилили в этом году. С начала дачной навигации ежедневно на всех трех островах будут работать профилактические группы администрации города, оснащенные в том числе беспилотными летательными системами. К участию в этой работе будут привлечены сотрудники полиции и МЧС. Их задача — предупреждение о соблюдении требований пожарной безопасности и пресечение нарушений.
Первые пожары в Хабаровском крае зарегистрировали в начале апреля. На ряде территорий введен особый противопожарный режим. Он охватывает Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный и Хабаровский районы, а также Бикинский округ. В границах этих муниципальных образований увеличено количество патрулей для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. Запрещается сжигать мусор, разводить костры в неположенных местах, вести несанкционированные огневые работы. С особой осторожностью необходимо посещать леса.
Для мониторинга пожароопасной обстановки в регионе в течение всего сезона будут задействованы современные технические средства, различного вида беспилотные летательные аппараты, фотоловушки, системы космического мониторинга. «В региональном управлении также имеется три подразделения, которые оснащены беспилотными летательными системами. К нам на вооружение поступила также система самолетного типа. Сейчас мы его [беспилотник самолетного типа] испытываем, и в дальнейшем будем применять в работе. Он позволяет охватить больше территории», — сказал Гибадулин.
К началу пожароопасного сезона проводится большая работа по подготовке населенных пунктов и объектов. Это восстановление минерализованных полос, очистка от сухостоя и мусора территорий, проверка пожарных водоисточников и другие мероприятия. Всего в крае насчитывается 202 населенных пункта, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. В этот перечень входят также 10 загородных оздоровительных лагерей и 42 садовых товарищества, сообщал ТАСС начальник ГУ МЧС России по региону ранее.