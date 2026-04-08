Суд по делу исполнителя теракта в Сиднее в декабре 2025 года отложили до 10 июня

СИДНЕЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Городской суд Сиднея отложил до 10 июня слушания по делу Навида Акрама, обвиняемого в совершении террористического акта на пляже Бондай в декабре 2025 года, по просьбе прокуратуры Австралийского Содружества.
Как сообщает издание The Australian, прокуратура Содружества, выступающая на стороне обвинения, попросила у суда «больше времени для ознакомления с большим объемом доказательств по делу обвиняемого в терроризме Навида Акрама».
«Обвинение просит еще девять недель для завершения ознакомления с материалами дела. Объем документов значительный имеется большое количество медицинских записей и отчетов о вскрытии», — сказал представитель прокуратуры.
Следующее заседание по делу назначено на 10 июня. Как отмечает газета, суд также рассмотрит вопрос об изменении действующих запретов на публикацию данных о жертвах нападения. Слушания по этому вопросу запланированы на 6 мая. Ранее суд отклонил ходатайство обвиняемого о засекречивании данных о его семье, указав на приоритет принципа открытости правосудия.
Ранее 24-летнему Акраму предъявили 59 обвинений, в том числе по 15 пунктам обвинения в убийстве и одно — в совершении теракта.
14 декабря 2025 года двое мужчин — сын и отец, Навид и Саджид Акрамы, — открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай, где проходило мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли 15 человек, еще 42 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован, позднее ему предъявили обвинение в убийствах и терроризме.