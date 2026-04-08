Суд по делу исполнителя теракта в Сиднее в декабре 2025 года отложили до 10 июня

14 декабря 2025 года двое мужчин — сын и отец, Навид и Саджид Акрамы, — открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай, где проходило мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли 15 человек, еще 42 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован, позднее ему предъявили обвинение в убийствах и терроризме.