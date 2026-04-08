Трамп встретится с Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО

Согласно официальному графику, встреча состоится в Белом доме в 15:30 по местному времени. Политики обсудят текущие разногласия, возникшие у Вашингтона с европейскими союзниками.
Перед визитом к Трампу Рютте посетит государственный департамент США. Там у него на утро запланированы переговоры с госсекретарем Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер. Встреча в госдепе начнется в 9:30 утра по времени Вашингтона (16:30 мск).
Ранее Трамп дал понять, что всерьез рассматривает идею выхода США из НАТО. Поводом для такого шага он назвал отказ альянса помогать Америке в проведении военной операции против Ирана.
Американский лидер крайне негативно оценил реакцию союзников по блоку на соответствующий запрос. Он заявил, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, только делают вид, что пытаются её оказать.
Кроме того, Трамп сообщил, что готов попрощаться с Североатлантическим альянсом из-за позиции других государств. Его возмущает их несогласие с полным контролем США над Гренландией.