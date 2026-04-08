Трамп встретится с Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО

Встреча Трампа и Рютте состоится в Белом доме 8 апреля в 15:30 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп запланировал на среду, 8 апреля, личную встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Это событие происходит на фоне громких заявлений американского лидера о возможном выходе страны из альянса. Об этом стало известно из предварительного расписания Белого дома.

Согласно официальному графику, встреча состоится в Белом доме в 15:30 по местному времени. Политики обсудят текущие разногласия, возникшие у Вашингтона с европейскими союзниками.

Перед визитом к Трампу Рютте посетит государственный департамент США. Там у него на утро запланированы переговоры с госсекретарем Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер. Встреча в госдепе начнется в 9:30 утра по времени Вашингтона (16:30 мск).

Ранее Трамп дал понять, что всерьез рассматривает идею выхода США из НАТО. Поводом для такого шага он назвал отказ альянса помогать Америке в проведении военной операции против Ирана.

Американский лидер крайне негативно оценил реакцию союзников по блоку на соответствующий запрос. Он заявил, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, только делают вид, что пытаются её оказать.

Кроме того, Трамп сообщил, что готов попрощаться с Североатлантическим альянсом из-за позиции других государств. Его возмущает их несогласие с полным контролем США над Гренландией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше