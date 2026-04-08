TOS: ЦАХАЛ продолжает удары по Ирану после перемирия

В частности, атаки осуществляют военно-воздушные силы Израиля. Одновременно, по словам источника издания, зафиксированы ракетные пуски со стороны Ирана.
При этом признаков сворачивания операции Израиля против Хезболлы не наблюдается, сообщается в публикации.
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. По его словам, почти все прежние разногласия между сторонами уже согласованы, двухнедельный период позволит окончательно оформить соглашение.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками.
В тот же день Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран одержал победу над США, вынудив Дональда Трампа принять соглашение из 10 пунктов.